Ezgi Eyüboğlu'nun nasıl gözaltına alındığı ortaya çıktı: Avukatından ilk açıklama geldi

Ezgi Eyüboğlu'nun nasıl gözaltına alındığı ortaya çıktı: Avukatından ilk açıklama geldi
Yayınlanma:
Düzenlenen operasyonda 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun nasıl gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun avukatından da ilk açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden biri de ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu . Eyüboğlu'nun 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Ezgi Eyüboğlu ile birlikte 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

istanbul-oyuncu-ezgi-eyyuboglu-gozalti-1070472-317653-1.jpg

İsmail Ahmet Akçay'ın hakkında yakalama kararı olan Kasım Garipoğlu'nun şoförü olduğu aktarıldı.

Saim Macit ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

istanbul-oyuncu-ezgi-eyyuboglu-gozalti-1070484-317653-001.jpg

Son dakika | ICRYPEX patronu hakkında istenen ceza belli oldu!Son dakika | ICRYPEX patronu hakkında istenen ceza belli oldu!

BEYKOZ’DAKİ EVİNE BASKIN YAPILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ezgi Eyüboğlu'nun nasıl gözaltına alındığı ortaya çıktı. Dün gece 03.00 sıralarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla menajer Eser Küçükerol’un Beykoz’daki evine baskın yapıldı.

Dün gece bir yılbaşı yemeği çıkışında komşusu Eser Küçükerol’un evine ziyarete giden oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bu esnada gözaltına alındı. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlamasıyla gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu’nun Vatan Emniyet’te işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

menajer-eser-kucukerol.webp

Kasım Garipoğlu’nun şoförü gözaltına alındıKasım Garipoğlu’nun şoförü gözaltına alındı

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eyüboğlu'nun avukatı Cemil Cem Eribol'dan ilk açıklama geldi. Elibol, "Müvekkilim Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ve çıkan haberlerde yer alan hiçbir suçlama ile ilgisi yoktur. Süreç devam etmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Türkiye
AKP'li belediyeye operasyonun iddianamesinden çıktı! Whatsapp'ı silmişler
AKP'li belediyeye operasyonun iddianamesinden çıktı! Whatsapp'ı silmişler
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama
Depremde yıkıldı: Müteahhitleri iyi hal indirimi aldı
Depremde yıkıldı: Müteahhitleri iyi hal indirimi aldı