Ezgi Eyüboğlu'nun nasıl gözaltına alındığı ortaya çıktı: Avukatından ilk açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden biri de ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu . Eyüboğlu'nun 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Ezgi Eyüboğlu ile birlikte 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

İsmail Ahmet Akçay'ın hakkında yakalama kararı olan Kasım Garipoğlu'nun şoförü olduğu aktarıldı.

Saim Macit ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

BEYKOZ’DAKİ EVİNE BASKIN YAPILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ezgi Eyüboğlu'nun nasıl gözaltına alındığı ortaya çıktı. Dün gece 03.00 sıralarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla menajer Eser Küçükerol’un Beykoz’daki evine baskın yapıldı.

Dün gece bir yılbaşı yemeği çıkışında komşusu Eser Küçükerol’un evine ziyarete giden oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bu esnada gözaltına alındı. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlamasıyla gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu’nun Vatan Emniyet’te işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eyüboğlu'nun avukatı Cemil Cem Eribol'dan ilk açıklama geldi. Elibol, "Müvekkilim Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ve çıkan haberlerde yer alan hiçbir suçlama ile ilgisi yoktur. Süreç devam etmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.