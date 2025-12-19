Kasım Garipoğlu’nun şoförü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında yedi kişi gözaltına alındı.

Operasyon Oyuncu Eyyüboğlu'nun gözaltın alınması ile kamuoyunun gündemine düştü. Operasyonda yine uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun şoförünün de gözaltında olduğu öğrenildi.

Kasım Garipoğlu, yıllar önce öldürülen İş İnsanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni.

KİMLER GÖZALTIN ALINDI?

“Uyuşturucu ticareti” suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı olan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla oyuncu Saadet Ezgi Eyyüboğlu hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlamasıyla Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 111 uyuşturucu hap, kristal formda 4 parça uyuşturucu, çeşitli aparat ve öğütücüler ele geçirildi. Ayrıca 9 deste sahte dolar olduğu değerlendirilen, ortası kesilmiş 19 banknot bulundu.