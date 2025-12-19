Son Dakika | Oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha düzenlendi. Operasyonda Oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan isimlerden bir tanesi ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu.

Ekol TV'de yer alan habere göre, gözaltına alınan 8 kişinin isimleri şu şekilde açıklandı:

Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ve Saim Macit.

Hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımHakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım

Dün gerçekleşen operasyonda ise Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamamış, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

