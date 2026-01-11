Manisa'da 3.8 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, depremin merkez üssünün Yunusemre ilçesi olduğu belirtildi.

Sabaha karşı saat 04.33’te kaydedilen sarsıntı, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre deprem, yerin yaklaşık 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirilirken vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler şu şekilde:

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Yunusemre (Manisa)

Tarih:2026-01-11

Saat:04:33:37 TSİ

Enlem:38.76889 N

Boylam:27.13972 E

Derinlik:9.85 km

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin 3.8 şiddetinde meydana geldiğini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

