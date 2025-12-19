Son dakika | ICRYPEX patronu hakkında istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberi... İstanbul'da avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ve ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in müebbet hapis cezası talep edildi.

14 Temmuz 2025’te İstanbul Sarıyer Kireçburnu’nda kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Göksu Çelebi beraber uyuşturucu madde almış, alınan aşırı dozdaki uyuşturucunun ardından Avukat Göksu Çelebi fenalaşmıştı.

2 SUÇ GEREKÇE GÖSTERİLEREK TUTUKLANMIŞTI

Önce beyin ölümü gerçekleşen Avukat Göksu Çelebi daha sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Çelebi'nin hayatını kaybetmesinin ardından 19 Ağustos tarihinde ICRYPEX Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

ICRYPEX Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

İDDİANAMESİ HAZIRLANDI: MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

Bugün ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, İçer hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme" suçlarını gerekçe göstererek müebbet hapsini talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

