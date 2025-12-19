Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ocak ayından itibaren ülke genelindeki banliyö ve orta mesafeli bölgesel trenler ile devlete ait otobüs ağlarında geçerli olacak, aylık 60 avro fiyatlı tek bir ulaşım kartının uygulamaya gireceğini duyurdu.

Sanchez, 2025 yılının siyasi değerlendirmesi için başkent Madrid'deki başbakanlık konutu Moncloa'da basın toplantısı düzenledi.

Ülke genelinde seyahat etmeyi sağlayacak aylık 60 avroluk (3.015,94 Türk Lirası) tek ulaşım kartının yeni yılla birlikte yürürlüğe gireceğini açıklayan Sanchez, 26 yaş altı gençler için bu kartın ücretinin 30 avro (1.507,97 Türk Lirası) olacağını ifade etti.

TOPLU TAŞIMA MASRAFLARINDA YÜZDE 60'LIK TASARRUFA GİDİLECEK

İspanya'nın her yerinde banliyö ve orta mesafeli bölgesel trenler ile ulusal ağdaki otobüslerde geçerli olacak kart ile İspanyolların aylık toplu taşıma masraflarında neredeyse yüzde 60'lık bir tasarrufa gideceklerini savunan Sanchez, "Her ay 2 milyon insanın işe, eve ve günlük yaşamlarına daha kolay ulaşmasından bahsediyoruz. Bu, sürdürülebilir ulaşıma ve aynı zamanda orta ve işçi sınıflarına yönelik çok güçlü bir taahhüttür." ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER 2027'DE

Diğer yandan liderliğini yaptığı, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) içindeki yolsuzluk soruşturmalarına ve cinsel taciz skandallarına karşı "şeffaflık ve kararlılıkla üzerine gitme" garantisi veren Sanchez, muhalefeti, hükümete yönelik "yalan ve karalama kampanyası yürütmekle" suçladı.

Katalonya İçin Birlik (Junts) partisinin dışarıdan desteğini çektiği azınlık koalisyon hükümetinin, "çalışmalarına tam bir kararlılık, inanç ve enerjiyle devam edeceğini" söyleyen Sanchez, muhalefetin taleplerine karşın genel seçimlerin öngörüldüğü için 2027'de yapılacağını ifade etti.

Kaynak:AA

