Meral Akşener'den Leyla Zana'ya dayanışma telefonu

Bursaspor ve Ankaragücü taraftarlarının Kürt siyasetçi, Leyla Zana hakkında küfürlü tezahüratlar yapmasına tepkiler gelemeye devam ediyor.

Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli bu tezahüratlara kendilerinin de tepkili olduğunu ve bu dilin ülkenin birliğine zarar verdiğini ifade etti.

Adalet bakanı Yılmaz Tunç da açıklamasında, konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı söylemişti.

MHP'den Leyla Zana sloganlarına tepki! "Türkeş kızım diye hitap ederdi"

MERAL AKŞENER'DEN DAYANIŞMA TELEFONU

Zana'ya yönelik hakaretler tepki ile karşılanırken Meral Akşener'in Zana'ya telefon ettiği öğrenildi.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, Eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Genel Başkanı ve Meral Akşener, Bursaspor taraftarının cinsiyetçi küfürlerine maruz kalan Leyla Zana’yı aradı.

Akşener, maruz kaldığı cinsiyetçi saldırı sebebiyle Zana’ya desteğini ve dayanışma dileklerini iletti. Görüşmenin pozitif geçtiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

16 Aralık’ta Bursaspor’un Somaspor'la oynadığı maçta bir grup Bursaspor taraftarı ardından da Ankaragücü taraftarları, Kürt kadın siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi küfürlü tezahüratta bulunmuştu.

Zana’ya yönelik saldırıya siyasetçiler tepki göstermiş, Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.