MHP'den Leyla Zana sloganlarına tepki! "Türkeş kızım diye hitap ederdi"

Tribünlerde Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratlara bir tepki de MHP saflarından geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Alparslan Türkeş’in Zana’ya "kızım" diye hitap ettiğini hatırlatarak saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları sürerken, statlarda Leyla Zana’ya yönelik hakaret içerikli tezahüratlar kamuoyunda büyük tepki topluyor. Somaspor-Bursaspor maçında deplasman tribününden yükselen küfürlü tezahüratların bir benzeri, kısa süre sonra Ankaragücü tribünlerinde de tekrarlandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler siyaset dünyasında tepkilere neden olurken konuyla ilgili bir tepki de MHP’li Erkan Akçay’dan geldi.

DEM Partili Çandar'dan Leyla Zana özrüDEM Partili Çandar'dan Leyla Zana özrü

"LEYLA ZANA’YA YAPILAN HAKARETLERİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

TBMM’de söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, tribünlerdeki bu tutumu sert bir dille eleştirdi. Zana’ya yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Akçay, "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum" dedi.

Arınç'tan Leyla Zana tezahüratlarına tepki! "Organize art niyet aramamak safdillik"Arınç'tan Leyla Zana tezahüratlarına tepki! "Organize art niyet aramamak safdillik"

ALPARSLAN TÜRKEŞ İLE OLAN GÖRÜŞMEYİ HATIRLATTI

Akçay, konuşmasında 1992 yılına ait tarihi bir anekdotu hatırlattı. Leyla Zana’nın o dönem mensup olduğu HEP heyetiyle birlikte Alparslan Türkeş’i ziyaret ettiğini belirten Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"1992 yılında Leyla Zana'nın mensup olduğu HEP heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i de ziyaret etmişlerdi, bir rapor sunmuşlardı. O görüşme esnasında Başbuğumuz Alparslan Türkeş de Leyla Zana'ya 'kızım' diyerek hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

