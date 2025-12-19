MHP'den Leyla Zana sloganlarına tepki! "Türkeş kızım diye hitap ederdi"

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları sürerken, statlarda Leyla Zana’ya yönelik hakaret içerikli tezahüratlar kamuoyunda büyük tepki topluyor. Somaspor-Bursaspor maçında deplasman tribününden yükselen küfürlü tezahüratların bir benzeri, kısa süre sonra Ankaragücü tribünlerinde de tekrarlandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler siyaset dünyasında tepkilere neden olurken konuyla ilgili bir tepki de MHP’li Erkan Akçay’dan geldi.

"LEYLA ZANA’YA YAPILAN HAKARETLERİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

TBMM’de söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, tribünlerdeki bu tutumu sert bir dille eleştirdi. Zana’ya yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Akçay, "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum" dedi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ İLE OLAN GÖRÜŞMEYİ HATIRLATTI

Akçay, konuşmasında 1992 yılına ait tarihi bir anekdotu hatırlattı. Leyla Zana’nın o dönem mensup olduğu HEP heyetiyle birlikte Alparslan Türkeş’i ziyaret ettiğini belirten Akçay, şu ifadeleri kullandı: