Kars'ta kurtlar köpeği avladı
Yayınlanma:
Kars'ın Akyaka ilçesinde köye inen iki kurt, çoban köpeğini avladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kars'ta soğuk hava ve bazı bölgelerde 1 metreyi aşan kar nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Akyaka ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre köye inen iki kurt, evin önündeki köpeğini avladı.
GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ
Kurtların Erhan Demir'e ait köpeği avladığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kameraya yansıyan görüntülerde, kurtların kısa sürede köpeği avladığı görüdü. Öte yandan kurtlar, boğup öldürdükleri köpeği başka bir yere götürmesi dikkat çekti.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)