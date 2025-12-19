PİRHA muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı

PİRHA muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı
Yayınlanma:
Tunceli’de sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınıyla Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı.

Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk, Tunceli'de ev baskını sonucunda sabah saatlerinde gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, emniyet müdürlüğüne götürülen gazetecinin gözaltına alınma gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DİCLE FIRAT GAZETECİLER DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak meslektaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gözaltı kararını kınayan dernek bu ifadeleri kullandı:

"PİRHA muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı Dêrsim’de sabah saatlerinde yapılan ev baskınında Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Cihan Berk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Berk’in emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. Meslektaşımız Cihan Berk gözaltına alınmasını kınıyor, derhal serbest bırakılmalıdır."

pirha.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

