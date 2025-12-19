Hastaneden çıkar çıkmaz! Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve 6 kişinin ek ifadeleri alındı. İfadelerin alınması saat 22.00’ye kadar sürerken son ifadeyi, kaldırıldığı hastaneden yeni çıkan Böcek'in verdiği öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmalar nedeniyle, Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz’da tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla, geçtiğimiz gün Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ile F.A. H.T.A, S.E. ve M.O.K'nin ek ifadesi alındı.

HASTANEDEN YENİ ÇIKMIŞTI!

İfade işlemlerinin saat 22.00’a kadar devam ettiği öğrenilirken son ifadeyi Muhittin Böcek’in verdiği bildirildi. Böcek, 17 Aralık günü saat 15.00 sıralarında pankreas rahatsızlığı nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Günde 22 farklı ilaç kullandığı belirtilen Böcek, cezaevi sürecinde sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye sevk edilmişti.

Antalya Körfez'in haberine göre, Muhittin Böcek’in, verdiği ifadesinde “İddiaların benimle ilgisi yok” dediği ifade edilirken CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, saat 22’ye kadar süren ek ifade işlemleri hakkında bilgi verdi. Arı, ek ifadelerle birlikte artık iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini belirtti.

“ İDDİANAMENİN SUNULMASINI BEKLİYORUZ”

Cavit Arı, yaptığı açıklamada “Dün Cumhuriyet Savcılığı tutuklu 6 şüphelinin ek ifadelerine başvurdu. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in ek ifadesi alındı. Başkanımızın ifadesi dün akşam saat 22:00’da sona erdi. Alınan ek ifadelerin ardından artık iddianamenin bugün yarın ilgili mahkemeye sunulmasını bekliyoruz. Ek ifadelere eşlik eden avukat arkadaşlarımızda iddianamenin artık hazır olduğuna kanaat getirmiş durumdalar” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

