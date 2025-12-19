Yeğeninin eşini bıçaklayarak öldürdü: Eniştesinin de katiliymiş

Zonguldak’ta bulunan Valilik binasının yakınında yer alan İsmet İnönü Parkı'nda meydana gelen olayda, Murat Dereli ile yeğeninin eşi Serkan Akdal arasında çıkan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Arkadaşını derdine ortak olmadı diye öldürdü!

Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Serkan Akdal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli’yi, Yayla Mahallesi’nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli’nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği aktarıldı.

YILLAR ÖNCE ENİŞTESİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ!

Murat Dereli’nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012 yılında ise cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Dereli, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, “3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim” ifadelerini kullandı. Saldırganın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



