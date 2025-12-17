Arkadaşını derdine ortak olmadı diye öldürdü!

Bilecik’te, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Yediler Caddesi yakınlarındaki Kent Ormanı’nda meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Mahmud El-Hüseyin, gece yarısı bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Eşini uyurken 9 kurşunla öldüren sanığa müebbet! "Bayram etti"

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından başlatılan araştırmada şüphelinin Mahmud El-Hüseyin’in arkadaşı olan Fırat Y. olduğu tespit edildi.

ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınan Fırat Y., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli bir şekilde adliyeye sevk edildi.

İFADESİ PES DEDİRTTİ!

Fırat Y.’nin, adliyede verdiği ifadede arkadaşı Mahmud El-Hüseyin’e ailevi sorunlarından bahsettiği, bu duruma kayıtsız kalması üzerine de aralarında çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.





