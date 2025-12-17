Eşini uyurken 9 kurşunla öldüren sanığa müebbet! "Bayram etti"

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini yatağında öldüren sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet verildi. Sonrasında iyi hali nedeni ile ceza müebbet hapse çevrildi. Maktülün annesi ise ceza mahkeme sonrasında yaptığı açıklamada sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulanmasına tepki göstererek, sanığın "bayram ettiğini" öne sürdü.

Antalya'da geçen sene lüks bir sitede boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tabancayla vurarak 9 kurşunla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Fikret İnal'ın karar duruşması yapıldı.

Mahkeme heyeti Savaş Temirhanoğulları hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteyen savcının talebini kabul etmedi. Sanığa iyi hal indirimi uygulandı ve müebbet hapis cezası verildi.

"PİŞMANIM"

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Daha önce eşime karşı hiçbir şiddet uygulamadım, pişmanım" dedi. Sanık Fikret İnal ise olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Fikret İnal'ın da olay sırasında sanıkla birlikte hareket ettiğine dikkat çekilerek "müşterek fail" sıfatıyla aynı ceza ile cezalandırılması istendi. Fikret İnal'a "yardım etme" suçundan 19 yıl hapis verildi.

"ANNE FENALIK GEÇİRDİ"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığı yapan Yağmur Burçin Sayın, mahkemenin kararını eleştirdi.

Sanığa iyi hal indirimi uygulandığını ve bunun sebebini bilmediklerini dile getiren Sayın, "Sanık hakaret ve tehditten de berat etti. Ortada bütün deliller vardı. Tasarlayarak ve planlayarak olduğu zaten hepinizin gördüğü üzere açıktı. Tasarlayarak öldürmeden de ceza vermedi. Mütalaanın tam tersi iyi hal indirimi uygulandı. Bunu beklemiyorduk. Ailenin yanındayız. Bütün yasal yollarımızı sonuna kadar kullanacağız." dedi.

Maktulün annesi Mediha Saçlı ise Savaş Temirhanoğulları'nın cezasında iyi hal indirimi uygulanmasına tepki göstererek, sanığın "bayram ettiğini" öne sürdü.

Sanığın 24 yıl yatıp çıkacağını ifade eden Saçlı, "Hiçbir şey yokmuş gibi giriyor, öldürüyor yatağında uyurken. Benim çocuğum öldürüldü, toprağın altında" diye konuştu.

Anne Saçlı, konuşmasının ardından baygınlık geçirdi. Saçlı'yı yakınları su ve kolonya ile kendine getirmeyi başardı.

Kaynak:AA

