İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri olan sosyal medya fenomeni ve manken Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi.

Ezgi Eyüboğlu'nun nasıl gözaltına alındığı ortaya çıktı: Avukatından ilk açıklama geldi

"ÜLKEME DÖNÜP GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPMAYI AMAÇLIYORUM"

Şevval Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese."

Hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım

NE OLMUŞTU?

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamamış, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.