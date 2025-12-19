8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bağlı bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni A.Ç. hakkında, birden fazla çocuğa yönelik 'cinsel istismar' ve 'müstehcenlik' suçlarından İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 12 Aralık günü görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını sundu.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ!

Mütalaada, sanığın 8 çocuk mağdura yönelik ayrı ayrı cinsel istismar eylemleri gerçekleştirdiği, eylemlerin zincirleme şekilde işlendiği ve bazı mağdurlara müstehcen içerikler gösterildiği ifade edildi. Savcı, mütalaasında mağdur çocukların istikrarlı ve birbiriyle uyumlu beyanları, öğrenci, veli ve öğretmen tanık anlatımları, okul kameralarına ait görüntüler, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerdeki cinsel içerikler ile adli görüşme ve adli raporların delil olarak dosyaya girdiği ifade edilerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

Duruşmada söz alan mağdur aileleri ve avukatları, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık A.Ç. ise savunmasında suçlamaları reddetti ve çocuklara yönelik istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını, beyanların yanlış anlaşıldığını iddia ederek "Beraatımı talep ederim, velilere hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İNDİRİMSİZ 65 YIL HAPİS CEZASI!

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç. hakkında 8 çocuk mağdur yönünden 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Müstehcenlik' suçlarından toplamda 65 yıl hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumu, suçun ağırlığı ve mağdurlar üzerindeki etkisini dikkate alarak takdir indirimi uygulamadı.