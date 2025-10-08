Cinsel istismar hükümlüsü 70 yaşındaki firari yakalandı

Yayınlanma:
İzmir’in Foça ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, 'cinsel istismar' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.G. (70) yakalandı.

CİNSEL İSTİSMARDAN HÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün ilçe genelinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri H.C.G.’yi durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda, H.C.G.’nin 'cinsel istismar' suçundan arandığı ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan H.C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

