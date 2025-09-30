İzmir'de firari hükümlülere operasyon: 3 kişi yakalandı

Yayınlanma:
İzmir’de polis ekiplerinin düzenlediği denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Güven Timleri ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulamalar yaptı. Dün gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında “kasten öldürme” suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. ile “banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.

Borsa manipülasyonunda 4 tutuklamaBorsa manipülasyonunda 4 tutuklama

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekiplerin bugün yaptığı denetimde ise kimlik sorgulaması sonucunda, “uyuşturucu satmak” ve “ruhsatsız ateşli silahlar ile mermi satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından toplam 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.B., İ.A. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

