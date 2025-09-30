Borsa manipülasyonunda 4 tutuklama

Borsa manipülasyonunda 4 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Van’da gözaltına alınan 11 kişiden 4’ünün tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerinde manipülasyon tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturmada yeni gelişmeyi duyurdu. Başsavcılığın açıklamasına göre, 27 Eylül’de gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Başsavcılık, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında şüphelilerin isimlerini de açıkladı. Buna göre; Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen tutuklanırken; Sinan Demirbaş, Kenan Demirbaş, Eda Yıldırım, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç ve Eyüp Balka adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen 2024/293366 sayılı dosya kapsamında, PAMEL hissesinde manipülasyon tespiti nedeniyle şüpheliler Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş 27.09.2025 günü gözaltına alınmıştır.

İfade ve diğer adli işlemleri takiben 30.09.2025 günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştır. Şüpheliler Sinan Demirbaş, Kenan Demirbaş, Eda Yıldırım, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç ve Eyüp Balka adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştır.

Kapsamlı soruşturma gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.”

