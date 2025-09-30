Borsa manipülasyonunda 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerinde manipülasyon tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturmada yeni gelişmeyi duyurdu. Başsavcılığın açıklamasına göre, 27 Eylül’de gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Başsavcılık, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında şüphelilerin isimlerini de açıkladı. Buna göre; Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen tutuklanırken; Sinan Demirbaş, Kenan Demirbaş, Eda Yıldırım, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç ve Eyüp Balka adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ciner'in Park Elektrik hisseleri çakıldı

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: