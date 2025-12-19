Tekirdağ'da korkutan kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’nde meydana gelen olayda H.G. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönüş yapmak isteyen R.G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

HAVAYA SAVRULARAK DÜŞTÜ!

Motosiklet sürücüsü H.G., yaşanan çarpmanın etkisiyle havaya savrularak düştü. Meydana gelen kazada sürücü H.G. yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Kaza nedeniyle yaralanan H.G., olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.