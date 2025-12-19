Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme dair değerlendirme yapan Görür, sarsıntının yaşandığı bölgenin 6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerlerden olduğunu aktardı.