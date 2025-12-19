Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı

Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme dair değerlendirme yapan Görür, sarsıntının yaşandığı bölgenin 6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerlerden olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, deprem saat 16.19’da kaydedildi.

Yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Göksun olduğu bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi.

Görür, sarsıntının yaşandığı bölgenin 6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerlerden olduğunu ifade etti.

Naci Görür, "Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4,1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu ile Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında" notunu düştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

