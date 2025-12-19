Depremde yıkıldı: Müteahhitleri iyi hal indirimi aldı

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saray Apartmanı'nın bir kısmının yıkılması sonucu, binanın zemin katındaki iş yerinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yıkımın ardından açılan davada, sanıklara 2 yıl 11 ay ile 4 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi ve adli kontrol kararının devamına hükmedildi.

KUSURLU YAPILINCA DEPREMDE YIKILDI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında; sanıklar Ahmet Yıldız, Ali Kaya ve Aligül Çiçek'in "söz konusu binanın müteahhitleri olduklarını ikrar ettiklerini, yıkılan binanın inşai faaliyetlerini finanse ettiklerini, malzeme kalitesi ve niteliğini belirleyerek yapım sürecinde aktif rol aldıklarını" ifade etti.

Mütalaada, inşaatın statik projesini çizen ve fenni mesullüğünü yapan kişinin ise sanık Memet Temur olduğu belirtildi. Mütalaada, sanık Ali Kaya'nın yaklaşık 10 yıl boyunca ailesiyle birlikte aynı binada ikamet ettiği ve zemin kattaki bağımsız bölümde kıraathane işlettiği kaydedildi.

Yapı sahipleri Ahmet Yıldız ve Aligül Çiçek ile statik proje müellifi ve fenni mesul Memet Temur'un, "binanın yapım aşamasındaki sorumlulukları dikkate alındığında, öngörmeleri gereken neticeyi istememelerine rağmen yükümlülüklerine uygun davranmadıkları" vurgulandı.

Yeterli ve nitelikli malzeme kullanılmaması, projelerin sağlamlık ve depreme dayanıklılık koşullarına uygun hazırlanmaması ve mimari projeye aykırı şekilde çatının beşik çatı olarak inşa edilmesi gibi kusurlu hareketler sonucu, depremin etkisiyle binanın yıkıldığı ve binada bulunan kişilerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

MÜTEAHHİTLERİ İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Mahkeme heyeti, sanık fenni mesul Memet Temur'a "bilinçli taksir" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi; "sanığın geçmişi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri ile mahkemeye yansıyan olumsuz bir kişiliği veya davranışının bulunmaması" lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek indirim yapıldı ve sanığın 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Heyet ayrıca sanıklar müteahhit Ali Kaya, Aligül Çiçek ve Ahmet Yıldız'a aynı suçtan önce 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi; ardından aynı gerekçelerle "iyi hal" indirimi uygulanarak cezaları 2 yıl 11 aya düşürüldü.