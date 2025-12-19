Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!

Yayınlanma:
İstanbul Bağcılar'da yolda yürüdükleri sırada içinde yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde altın bulunan bir çanta bulan iki çocuk, esnafın da yardımıyla çantayı sahibine ulaştırdı.

Olay, Bağcılar'ın Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüdükleri sırada sahipsiz bir çanta bulan iki çocuk, çantayı açtıklarında içindeki altınları fark ederek durumu hemen çevredeki bir esnafa bildirdi. Çantayı inceleyen esnaf, içeride bulunan bir kartvizit sayesinde altınların hangi kuyumcudan alındığını tespit etti. Vakit kaybetmeden harekete geçen esnaf ve çocuklar, söz konusu kuyumcuya giderek çantanın sahibine ulaştı.

ALTINLARIN SAHİBİ ÇOCUKLARI ÖDÜLLENDİRDİ

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan altın dolu çanta, kuyumcu aracılığıyla sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Çantasını kaybettiği için büyük üzüntü yaşayan vatandaş, altınları bulan çocukların bu dürüstlüğü karşısında onlara ödül verdi. Çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak amacıyla kuyumcuya giriş anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

