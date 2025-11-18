Mersin'de 14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar: Okul hizmetlisine verilen ceza belli oldu!

Mersin’in Silifke ilçesinde, bir ortaokulda hizmetli olarak çalışan Ertan E.'nin (58), 14 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava sonuçlandı.

Silifke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, ev hapsini de içeren adli kontrol tedbiri uygulanan sanık Ertan E. ile mağdur öğrencinin ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin vekilleri hazır bulundu.

Sanık Ertan E., savunmasında kendisine iftira atıldığını öne sürerek hakkındaki suçlamayı reddetti.

İstanbul Valisi Davut Gül kedileri hedef aldı: Her önüne gelen mama veremez

İNDİRİMSİZ TOPLAM 12 YIL 14 AY HAPİS

Avukatların beyanlarının da dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ertan E.'yi "çocuğun cinsel istismarı suçundan" 12 yıl 6 ay, "müstehcenlik" suçundan ise 8 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 14 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında verdiği hükümde herhangi bir indirim maddesi uygulamadı. Hükmün açıklanmasıyla birlikte, mahkeme heyeti, Ertan E.'nin tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili dava, 16 Nisan 2024'te açılmıştı.