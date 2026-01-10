Uyuşturucu sonucundan sonra Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama! "Samimi bir tövbe sürecindeyim"

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Şeyma Subaşı’nın testlerinde kokain ve ketamin bulundu. Sonuçların ardından açıklama yapan Subaşı, yaşadıklarının farkında olduğunu söyleyip “Samimi bir tövbe sürecindeyim” dedi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Şeyma Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi. Subaşı vücudunda kokain ve metabolitleri olan benzoilekgonin ve metilekgonin ile ketamin bulunduğu belirtildi.

Test sonucunun ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Subaşı, yaşadıklarının farkında olduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar herkese sevgiler, yine ben. Aslında ben burada bir şeyler yazdım. Yazarak okumak daha iyi olacağını düşündüm ama pek akıcı olmuyor. Tabii ki de sosyal medyadan ne kadar samimiyete inanırsınız veya güvenirsiniz veya geçer bunun da pek senelerdir ben farkına aslında varmadım ama sonuçta hakkımda söylenenlerin, her şeyin farkındayım.

Kaderimin ve hayatımın ritminin benim seçimlerimden olduğunun, bütün yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptığım bütün her şeyin kendi seçimleri olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum.”

"TÖVBE SÜRECİNDEYİM"

Subaşı, içinde bulunduğu dönemi bir dönüşüm olarak tanımladı ve şunları söyledi:

Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğim ile alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu hep böyleydi ama belki de yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz tabii ki de. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum.”

Kendisine destek veren takipçilerine de teşekkür eden Subaşı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mesajlarınızı da görüyorum. Etrafımdaki gerçekten enerjiyi de anlıyorum. Beni görenleri de anlıyorum. Böyle çok iyi hissettiriyor tabii ki de. Ama onun dışında biliyorsunuz ki neyin çok daha iyi hissettirdiğini burada artık söylememe gerek yok. Paylaşmama gerek yok. Biliyorum, isteyen istediği şekilde anlıyor olabilir. Bu böyle bir dünya. Sosyal medya dünyası. Biz de bunun içine girmişiz bir kere. Yapacak bir şey yok. Daha farkındalık ve faydalı yaşamak için hepimizin aslında hepimize istediğim bir, niyetim diyeyim.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

