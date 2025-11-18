İstanbul Valisi Davut Gül kedileri hedef aldı: Her önüne gelen mama veremez

İstanbul Valisi Davut Gül kedileri hedef aldı: Her önüne gelen mama veremez
Yayınlanma:
İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Her önüne gelenin kediye mama vermemesi lazım" dedi. Vali Gül, bu durumun İstanbul'daki doğanın 'dengesini bozduğunu' öne sürdü.

İstanbul Valisi Davut Gül, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik denetimsiz beslenmenin ekolojik dengeyi bozduğu tezini savundu. Vali Gül, "Her önüne gelenin kediye mama vermemesi lazım" ifadelerini kullandı.

"HER ÖNÜNE GELENİN KEDİYE MAMA VERMEMESİ LAZIM"

Vali Gül bu ifadeleri kullandı:

"Doğanın dengesi ortadan kalkmış. Normalde kediler fare yakalar; İstanbul’da kediler fare yakalamıyor, kediler mamayla besleniyor, fareler de kedilerle birlikte mama yiyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak lazım. ‘Canım istedi, şu kaldırımda mama vereyim’ dememek lazım.

Bu kedileri toplayalım anlamına geliyor. Her önüne gelenin kediye mama vermemesi lazım. Kedi beslemek istiyen evinde beslesin. Farenin, kedinin birlikte mama yediği sistem sağlıklı bir sistem değildir."

Antalya’da pes dedirten vicdansızlık! Kediyi defalarca süs havuzuna fırlattılarAntalya’da pes dedirten vicdansızlık! Kediyi defalarca süs havuzuna fırlattılar

"BU KAĞITHANE'NİN KÖPEĞİ Mİ, ŞİŞLİ'NİN KÖPEĞİ Mİ?"

Sokak köpekleri konusuna da değinen Vali Gül, "Belediyelere ihtiyaç olan araziler tahsis edilmiş durumda. İnşaatları tamamlananlar var, inşaatları devam edenler var ve henüz başlamayanlar var. Bizim ana sıkıntımız şu: İstanbul’daki ilçeler çok iç içe; siz Kağıthane’deki köpeğin Şişli’ye geçtiğini anlayamazsınız. Bu Kağıthane’nin köpeği mi, Şişli’nin köpeği mi?" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

