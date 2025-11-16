Antalya’da pes dedirten vicdansızlık! Kediyi defalarca süs havuzuna fırlattılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Meydankavağı Mahallesi 1561 Sokak’ta yer alan bir parkta, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, parka gelen kimliği belirsiz kişiler sokak kedisine eziyet etti.

DEFALARCA HAVUZA FIRLATTILAR!

Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, bir sokak kedisini yakalayarak defalarca süs havuzuna fırlattı ve o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Osmaniye’de yürekleri ısıtan anlar! Yavru kediyi sahiplenip omzunda eve götürdü

Söz konusu görüntülerde havuza atılıp dışarı çıkan kedinin aynı kişi tarafından tekrar yakanıp defalarca havuza fırlatıldığı anlar yer aldı. Saldırganlar, havuzdan çıkan kediyi defalarca havuza tekrar fırlattı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI!

Söz konusu görüntüler üzerine, polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.