Osmaniye’de yürekleri ısıtan anlar! Yavru kediyi sahiplenip omzunda eve götürdü

Yayınlanma:
Osmaniye’de bir motosiklet sürücüsü, yolda bulduğu yavru kediyi omzuna koyarak eve götürdü. O anlar, trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Osmaniye’nin Fakıuşağı Mahallesi’nden kent merkezine giden motosiklet sürücüsünün, omzunda bir yavru kediyle yolculuk yaptığını gören bir kişi, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Kayıt yapan kişi sürücüye yaklaşarak, “İsmi ne bu sevimlinin bakalım?” sorusunu yöneltti.

motosiklet-surucusu-yolda-buldugu-yavru-1014874-301145.jpg

“BESLEMEK ÜZERE EVE GÖTÜRÜYORUM”

Motosiklet sürücüsü ise “Ağabey bilmiyorum vallahi. Karnı açtı, ben de aldım sahiplendim, beslemek üzere eve götürüyorum” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine videoyu çeken kişi de “Allah’ına kurban senin, bunun sevabı sana yeter” sözleriyle sürücünün davranışını takdir etti.

motosiklet-surucusu-yolda-buldugu-yavru-1014875-301145.jpg

O ANLAR YÜREKLERİ ISITTI!

Motosikletli genç, kedinin düşmemesi için bir süre sonra, “Ağabey bunu elime versene, düşmesin orada” diyerek yavru kediyi montunun içine yerleştirdi ve yoluna devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede beğeni toplarken çok sayıda yurttaş, hayvansever sürücüyü davranışı nedeniyle tebrik etti.

Kaynak:DHA

