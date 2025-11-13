AKP Bayrampaşa'da hızını alamıyor: Hasan Mutlu'nun kedisi Bulut'a kayyum atandı!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu yerine, AKP kazanana kadar tekrarlanan seçimlerde Başkan Vekili seçilen AKP'li İbrahim Akın, Mutlu'nun sahiplendiği ve "Bulut" adını verdiği kediyi belediyeden uzaklaştırmıştı. Akın, Bulut'un yerine "Duman" isimli kediyi "kayyum" olarak atadı.

Bayrampaşa'nın seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra 17 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Hasan Mutlu'yu geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Mutlu'nun yerine Başkan Vekili seçilmesi için Bayrampaşa Belediyesi Meclisi'nde seçim yapıldı.

HEM SANDIKTA HEM MASADA KAYBEDİNCE YARGIDAN YARDIM ALDILAR

Seçimden önce bazı CHP'li Meclis Üyeleri'nin çeşitli iddialarla CHP'den istifa edip AKP'ye katılmasıyla CHP ve AKP'nin adayı arasında kıran kırana geçen seçimlerin ardından belediye CHP'de kaldı. Ancak AKP, bazı CHP'li meclis üyelerini türlü numaralarla kendi safına çektiği halde kaybedince seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, seçimlerin tekrarlanması için mahkemeye başvurdu. Yargı eliyle tekrarlanan seçimde ise AKP'li İbrahim Akın Başkan Vekili oldu.

İLK İCRAATİYDİ

Akın'ın ilk icraatı ise halkın oylarıyla seçilen Hasan Mutlu'nun izlerini belediyeden silmek oldu. AKP'li Akın, belediyenin sosyal medya hesaplarından Hasan Mutlu'yu takibi bıraktırıp fotoğraflarının olduğu paylaşımları sildirdi.

KEDİYE BİLE KAYYUM: "BULUT"U UZAKLAŞTIRDI YERİNE "DUMAN"I ATADI

İbrahim Akın'ın, Mutlu’nun sahiplendiği ve "Bulut" adını verdiği kediyi Belediyeden attı. Bulut'u, Bayrampaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt sahiplenerek evine aldı. AKP'li Akın, Hasan Mutlu'nun kedisi Bulut'u belediyeden uzaklaştırdıktan sonra yerine Duman isimli kediyi aldırdı.

"DUMAN, 'KEDİVEKİLİ' OLARAK TAYİN EDİLDİ"

Bayrampaşa Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seda Türkoğlu Çam, sosyal medya hesabından yaptığı 'ironi' paylaşımında "İçişleri Bakanlığınca kedilik makamına kayyım atanmış ve Duman ‘kedivekili’ olarak tayin edilmiş!" ifadelerini kullandı.

"'YAŞ MAMALARDA USULSÜZLÜK' İDDİASI"

Türkoğlu Çam'ın paylaşımı şöyle:

"Bayrampaşa Belediyesi’nde Bulut'un yaş mamalarda yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılması üzerine, İçişleri Bakanlığınca kedilik makamına kayyım atanmış ve Duman ‘kedivekili’ olarak tayin edilmiş!

Ne diyim, partizanlık ve ayrıştırma politikanızı kedilere kadar indirgediniz.

Bulut gitti, Duman geldi.

Ama Bayrampaşa’da hava değişmedi: Sisli hava ve kirli siyaset!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

