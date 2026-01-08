Eğitime kar engeli! Meteoroloji uyardı: Valilikler peş peşe açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaşırken illere özel uyarılarda da bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

SAĞANAK-KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yağışların kıyı kesimlerde, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Manisa, Denizli, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç), Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON

İç ve doğu kesimlerde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı gerçekleşebilir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteorolojinin raporu şile birlikte bazı illerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. İşte eğitime ara verilen iller...

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, açıklama yaparak kentte beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyurdu.

Valilik açıklamasında, “9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, Güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” ifadeleri yer aldı.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 9 Ocak cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

TUNCELİ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada artması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde 9 Ocak cuma günü eğitime ara verildiğini duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır"

MALATYA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak'ta eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuz, şunları kaydetti:

"Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.

KOCAELİ'DE 5 OKULDA EĞİTİME ARA

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ise, etkili olan şiddetli fırtına bazı okullara hasar verdi. yapılan incelemeler sonucunda çatılarında tahribat oluştuğu ve eğitim-öğretimin devam etmesinde sakınca görülen 5 okulda 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Eğitime ara veren okullar şunlar:

-Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi,

-Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

-Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu,

-Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu

-Mehmet Akif Ortaokulu