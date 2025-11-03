Hasan Mutlu'nun kedisine bile tahammül edemediler: Önce sosyal medya fotoğrafları şimdi de sahiplendiği hayvanı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlarda tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Mutlu yerine AKP kazanana kadar tekrarlanan seçimlerde Başkan Vekili seçilen AKP'li İbrahim Akın'ın, Mutlu'nun sahiplendiği kediyi bile Belediyeden atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

31 Mart yerle seçimlerinde CHP'nin AKP'den aldığı belediyelerden olan Bayrampaşa Belediyesi, uzun yıllar tartışma konusu olacak seçimlere konu oldu.

Bayrampaşa'nın seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 13 Eylül günü gözaltına alındıktan sonra 17 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

hasan-mutlu.png

BELEDİYE AKP'YE GEÇENE KADAR SEÇİM TEKRAR ETTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılan Mutlu'nun yerine Başkan Vekili seçilmesi için Bayrampaşa Belediyesi Meclisi'nde seçim yapıldı.

Seçimden önce bazı CHP'li Meclis Üyeleri'nin çeşitli iddialarla CHP'den istifa edip AKP'ye katılmasıyla CHP ve AKP'nin adayı arasında kıran kırana geçen seçimlerin ardından belediye CHP'de kaldı.

Ancak AKP, seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin tekrarlanması için itiraz etti. İtiraz kabul edildi ve AKP'nin adayı İbrahim Akın kazanana kadar tekrarlanan seçimler sonucu Belediye AKP'ye geçti.

Bayrampaşa’dan “atama” kulisi: CHP’ye kaybettiren iki isme yeni görevBayrampaşa’dan “atama” kulisi: CHP’ye kaybettiren iki isme yeni görev

İLK İCRAATI HASAN MUTLU'NUN İZLERİNİ SİLMEK OLDU

Yerel seçimlerde zafer kazanmış edasıyla göreve başlayan AKP'li İbrahim Akın'ın Belediyedeki ilk icraatleri, hizmet yapmak yerine Bayrampaşa'nın seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun izlerini Belediyeden silmek oldu.

Akın, önce Belediyenin sosyal medyasından Hasan Mutlu'yu takibi bıraktı, ardından Mutlu'nun fotoğraflarının olduğu paylaşımları sildirdi.

Bayrampaşa'da binadan seçilmiş başkan Hasan Mutlu'nun fotoğraflarını kaldırdılarBayrampaşa'da binadan seçilmiş başkan Hasan Mutlu'nun fotoğraflarını kaldırdılar

MUTLU'NUN KEDİSİNİ DE BELEDİYEDEN ATMAK İSTEDİ

Belediye binası ve ilçedeki Hasan Mutlu fotoğraflarını kaldırtan Akın'ın son icraati ise hayrete düşürdü. Akın'ın, Mutlu’nun sahiplendiği ve Bulut adını verdiği kediyi Belediyeden atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

kedi-bulut.png

Bayrampaşa Grup Sözcüsü açıkladı: Azınlık yönetimi seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu takipten çıkardıBayrampaşa Grup Sözcüsü açıkladı: Azınlık yönetimi seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu takipten çıkardı

Akın'ın sokağa atmaya çalıştığı kedi Bulut'u, Bayrampaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt sahiplendi.

Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstenmediği açıkça konuşuluyordu. 'Şimdi bunu ne yapacağız' gibi şeyler söylendiğini duydum. Bulut bize Hasan Başkanımızın emaneti. Sokağa atılmasına asla razı olmadık. Bizler hayvansever bir grubuz. Grup kararıyla ve kendi talebimle Bulut’a evimi açtım ve sahiplendim. Artık çok daha mutlu” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

