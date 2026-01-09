Yönetmen Seren Yüce'ye saldırıda '55 plaka' detayı: 'Senaryo yazıyorum' diyerek adresini öğrenmiş

Ünlü yönetmen Seren Yüce, 30 Aralık 2025'te Şişli'deki evinin kapısında motokurye kılığındaki bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralanmıştı.

Silahlı saldırıyı organize ettikleri iddia edilen F.F.K. (32) ile M.R.T. (30) ve saldırıyı gerçekleştiren B.Y. (27) ile motosikleti kullanan T.K. (27) tutuklandı. Motosikleti temin eden U.G. (36) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ünlü yönetmen Seren Yüce'ye saldırıda yeni gelişme! Tetikçiler yakalandı, görüntüler çıktı

ÇÖPE ATTIKLARI TELEFONDA SEREN YÜCE'NİN FOTOĞRAFI İLE TELEFON NUMARASI ÇIKTI

Serbestiyet’in haberine göre, saldırganlar olaydan önce Seren Yüce ile ilgili bilgi topladı. Saldırıdan önceki hafta emniyet ekipleri tarafından çöpte bulunan bir cep telefonunun galerisinde Yüce’nin fotoğrafının bulunduğu, rehberinde ise Yüce’nin numarasının kayıtlı olduğu öğrenildi.

'SENARYO YAZIYORUM' DİYEREK ADRESİNİ ÖĞRENMİŞ

Saldırıdan birkaç gün önce ise yaşlı bir adamın, Yüce’nin evinin bulunduğu bölgeye yakın bazı esnaftan Yüce’nin ev adresini öğrenmeye çalıştığı tespit edildi.

Yaşlı adamın esnafa, senaryo yazdığını söylediği ve "senaryo çalışmalarımı göstermek istiyorum" diyerek Seren Yüce'nin açık adresini öğrendiği belirtildi.

Civardaki esnaftan Yüce’nin tam adresini öğrenen yaşlı adamın, adresi saldırganlara bildirdiği iddia edildi. Yaşlı adamın saldırganlar tarafından para karşılığında yönlendirildiği tahmin ediliyor.

"KARGO TESLİM EDECEĞİZ" DİYEREK EVDE OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMİŞLER

Olay günü ise saldırganların Yüce'yi arayarak, "kargo teslim edeceğiz, evde misiniz?" diye evde olup olmadığını öğrendikleri, aramayı yapan saldırganların Yüce'ye adres sormadıkları, yaşlı adamdan aldıkları bilgi doğrultusunda tam adresi telefonda Yüce’ye okudukları ve böylece kurye olduklarına inandırdıkları kaydedildi.

DİZİDEKİ '55 PLAKA' DETAYI

Seren Yüce’nin saldırıya uğrama nedeninin, yönetmenliğini yaptığı ve geçen ay Netflix’te yayımlanan "Kasaba" isimli diziyle ilgili olabileceği üzerinde duruluyor.

Okan Yalabık’ın başrolünde olduğu ve Edirne Karaağaç’ta geçen dizide suç örgütü üyelerinin Samsun’un plaka kodu olan 55 plakalı siyah camlı araçlar kullanmaları, Samsun yerel medyasında tepkilere neden olmuştu.

Samsun’u olumsuz göstermekle suçlanan diziyi, bazı yerel siyasetçiler tarafından da eleştirilmişti.