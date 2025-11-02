Bayrampaşa'da binadan seçilmiş başkan Hasan Mutlu'nun fotoğraflarını kaldırdılar

Bayrampaşa'da binadan seçilmiş başkan Hasan Mutlu'nun fotoğraflarını kaldırdılar
Yayınlanma:
Bayrampaşa'da seçilmiş belediye başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından belediyede yapılan ilk başkanvekili seçimi de iptal edilmiş ve son seçimde yönetim AKP'ye geçmişti. Göreve gelen yeni yönetim ilk iş olarak Mutlu'yu sosyal medyada takipten çıkmıştı. Şimdi de Mutlu'nun olduğu resimler binadan kaldırıldı.

Bayrampaşa Belediyesi’nde mahkeme kararıyla iptal edilen seçim sonrası göreve gelen AKP'li yeni Başkan Vekili İbrahim Akın’ın mazbatasını almasının ardından, tutuklu Başkan Hasan Mutlu’nun tüm resimlerinin belediye binasından indirildiği öğrenildi.

64bb00c6-301d-4532-b93f-ef525b7be78f-w.jpeg

aa9f7352-a87b-4e38-94fa-5be70a105dfd-w-1.jpeg

KENDİ RESİMLERİNİ KOYDU

Geçici olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun fotoğraflarının yer aldığı belediye hizmetlerine ilişkin afiş ve posterler ile binadaki bazı görseller kaldırılırken, yerine yeni Başkan Vekili İbrahim Akın’ın görselleri yerleştirildi.

Bayrampaşa Grup Sözcüsü açıkladı: Azınlık yönetimi seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu takipten çıkardıBayrampaşa Grup Sözcüsü açıkladı: Azınlık yönetimi seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu takipten çıkardı

SOSYAL MEDYADA TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI

CHP Bayrampaşa Grup Sözcüsü Seda Türkoğlu Çam, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile göreve gelen yönetimin ilk işinin seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu belediyenin tüm resmi hesabından çıkardığın söylemişti.

Kaynak:ANKA

Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Türkiye
Soylu o iddialara çok kızdı!
Soylu o iddialara çok kızdı!
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti