Bayrampaşa'da binadan seçilmiş başkan Hasan Mutlu'nun fotoğraflarını kaldırdılar

Bayrampaşa Belediyesi’nde mahkeme kararıyla iptal edilen seçim sonrası göreve gelen AKP'li yeni Başkan Vekili İbrahim Akın’ın mazbatasını almasının ardından, tutuklu Başkan Hasan Mutlu’nun tüm resimlerinin belediye binasından indirildiği öğrenildi.

KENDİ RESİMLERİNİ KOYDU

Geçici olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun fotoğraflarının yer aldığı belediye hizmetlerine ilişkin afiş ve posterler ile binadaki bazı görseller kaldırılırken, yerine yeni Başkan Vekili İbrahim Akın’ın görselleri yerleştirildi.

SOSYAL MEDYADA TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI

CHP Bayrampaşa Grup Sözcüsü Seda Türkoğlu Çam, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile göreve gelen yönetimin ilk işinin seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu belediyenin tüm resmi hesabından çıkardığın söylemişti.