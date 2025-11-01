Bayrampaşa Grup Sözcüsü açıkladı: Azınlık yönetimi seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu takipten çıkardı

Bayrampaşa Belediye Başkanının tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde CHP kazanmıştı ancak AKP'nin itirazı üzerine seçimin iptal edildi.

Bayrampaşa'da yeniden seçim yapıldı. Gerçersiz oylar nedeniyle iki aday da 20 oyu bulamamıştı, 4'üncü turda AKP'li İbrahim Akın yeni başkan vekili oldu.

SEÇİLMİŞ BAŞKANI TÜM HESAPLARDAN ÇIKARDI

CHP Bayrampaşa Grup Sözcüsü Seda Türkoğlu Çam, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile göreve gelen yönetimin ilk işinin seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu belediyenin tüm resmi hesabından çıkardığın söyledi.

BAYRAMPAŞA FİİLİ OLARAK KAYYUMLA MI YÖNETİLİYOR?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çam, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya şu notu düştü: