Ece Üner'den dikkat çeken 'Cumhuriyet' ve 'halk iradesi' yorumu: Bayrampaşa'da halk iradesi ne oldu?

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'den çarpıcı 'Cumhuriyet' ve 'halk iradesi' yorumu. Ece Üner, "Cumhuriyet ile ilgili hiç bir şey bilmiyorsak bile seçme ve seçilme hakkı olduğunu biliyoruz. Peki bugün seçme ve seçilme hakkımızı hakkıyla kullanabiliyor muyuz? Bayrampaşa'da halk iradesi ne oldu? Halk iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının hapsedilmesi..." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılıyor. Yurttaşlar, özellikle sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ve Cumhuriyet'i anlatan mesajlar paylaşıyor.

Halk TV Ana Haber sunucu Ece Üner, 'Halk Ana Haber' programının açılışını yaptığı konuşmasında dikkat çekici 'Cumhuriyet' ve 'Halk iradesi' yorumunda bulunarak izleyiciye sorular yöneltti.

"BAYRAMPAŞA'DA HALK İRADESİ NE OLDU?"

Ece Üner, Cumhuriyet Bayramını kutladığı konuşmasında Cumhuriyet tanımı yaparken, halk iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasına da dikkat çekti.

Ece Üner'in o konuşması şöyle:

"Şimdi tabii 'biz-siz' durumuna düştüğümüz için -çok saçma bir şekilde- 'mirasa en çok biz sahip çıktık' gibi bir reklam var. Elbette Cumhuriyetin mirasına hızlı trenle, arabayla, savaş uçağıyla sahip çıkmak çok kıymetli ve çok önemli bir şey. Peki yeter mi?

Cumhuriyet, siyasi gücün halk ve temsilcileri tarafından paylaşıldığı bir devlet yönetim şekli. Yani bir Cumhuriyette temsil, vatandaş tarafından serbestçe seçilebilir ve seçimle belirlenebilir olmak.

Cumhuriyet ile ilgili hiç bir şey bilmiyorsak bile seçme ve seçilme hakkı olduğunu biliyoruz.

Peki bugün seçme ve seçilme hakkımızı hakkıyla kullanabiliyor muyuz? Bayrampaşa'da halk iradesi ne oldu? Halk iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının hapsedilmesi...

Bütün bunlar bize ne anlatıyor?

Dolayısıyla acaba 'en büyük miras Cumhuriyet' dediğiniz zaman sandık mıdır acaba?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

