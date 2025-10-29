Cumhuriyet Bayramı coşkusu yağmur tanımadı! Yurttaşlar akın etti

Trabzon'da etkili olan sağanak yağmura rağmen yurttaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yoğun katılım sağladı.

TRABZON'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

CHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler, Ortahisar Belediyesi önünde öğrencilerin gösteri yapmasıyla başladı ve yağmurlu havada "Cumhuriyet Yürüyüşü" ile devam etti.

Ortahisar Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Meydan Parkı’nda son bulurken burada Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programın ardından kutlamalar Maraş Caddesi’nde düzenlenen halk konseriyle devam etti.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ SİLİVRİ ZİNDANLARINDA TUTSAK"

Kutlama programında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Cumhuriyet'in millet iradesi olduğunu, partisinin belediye başkanlarının tutuklandığını ifade etti.

Kaya, şöyle konuştu:

"Bu toprakları bizlere vatan yapan insanlar ölümü göze alarak yağmur, çamur, kar, kış demeden; elde avuçta ne var demeden bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını ortaya koydular. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, bu Cumhuriyet'i bizlere armağan eden bütün o yüce insanları saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

"Cumhuriyet erdemdir, Cumhuriyet özgürlüktür, Cumhuriyet millet iradesi demektir" diyen Kaya konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: