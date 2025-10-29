Şanlıurfa'da ikonik 'Cumhuriyet' fotoğrafı yeniden canlandırıldı

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da Türk bayrakları taşıyan mahalleli ikonik 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' fotoğrafını yeniden canlandırdı.

Yurdun dört bir yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Kutlamaların Şanlıurfa ayağında kadın, erkek her yaştan yurttaşın katıldığı kortej yürüyüşünde Türk bayrakları taşıyan mahalleli, yöresel kıyafetler giyip, ikonik Cumhuriyet fotoğrafını yeniden canladırdı.

ŞANLIURFA'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Karaköprü ilçesi kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde sabah saatlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İKONİK FOTOĞRAF YENİDEN CANLANDIRILDI

Kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların katıldığı kortej yürüyüşünde ellerinde Türk bayrakları taşıyan mahalleli, yöresel kıyafetler giyip, 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' yazılı pankart taşıdı. Yürüyüşün ardından kutlamalar, Çiftekemer İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam etti.

Türk bayraklarıyla süslenen okul bahçesinde öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları şiir, skeç ve halk oyunlarını sergiledi.

Kaynak:DHA

