Mersin'de 102 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı
Mersin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 102 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı.

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş Yenişehir ilçesinden başladı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

MERSİN İDMANYURDU MEYDANI'NDAN BAŞLADI

Mersin Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüş, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan start aldı.

BİRÇOK VATANDAŞ YÜRÜYÜŞE KATILDI

Yürüyüşe, Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

DEV BAYRAK TAŞINDI

Katılımcıların 102 metrelik dev Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

