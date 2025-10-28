Özgür Özel'den 29 Ekim mesajı: Sivil darbeye karşı savunulan Türkiye Cumhuriyeti'dir!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile liderler kutlama mesajlarını yayımlamaya devam ediyor. CHP Lideri Özel de yayımladığı mesaj ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Özel mesajında demokratik hukuk devleti ve yurttaşlık haklarının topluma Atatürk ve kurucu kadrolardan miras kaldığını ve bunun da azimle ileriye taşınmasının herkesin vazifesi olduğu ifade edildi.

CHP'NİN GENEL BAŞKANLARI DA HAPSE ATILDI MAL VARLIKLARINA DA EL KONULDU

CHP'nin de darbeler ile muhatap olduğu, genel başkanlarının hapse atıldığı zamanında partilerinin zamanında mal varlıklarına el konduğunu hatırlattı.

Özgür Özel: Masadan kalkmamızı en çok Erdoğan istiyor

"İKTİDAR SEÇİMLE GİTMEK İSTEMİYOR"

Yerel seçimleri kazanmalarına rağmen iktidarın milletin tercihine hürmet etmediğini ifade eden Özel, iktidarın mevkilerini korumak için demokrasi dışı yöntemlere tenezzül ettiğini belirten Özel, seçimle gitmek istemeyen iktidarın saldırısı altında olduklarını kaydetti.

Özel'in 29 Ekim mesajı şu şekilde: