Özgür Özel: Masadan kalkmamızı en çok Erdoğan istiyor

CHP Lideri Özgür Özel; Ekrem İmamoğlu'na açılan casusluk soruşturması, TELE 1 kanalına atanan kayyum, MHP ile son dönemde giderek sertleşen ilişkiler başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin geniş değerlendirmelerde bulundu. Gürsel Tekin'in de mahkeme kararı ile yerleştiği CHP eski il binası, şimdiki 'Genel Başkan Çalışma Ofisi’nde T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Özel, MYK toplantısının ardından destek için gelen Rauf Denktaş’ın ailesini kabul etti.

"TÜRKİYE'DE ESAS PSİKOLOJİK MÜCADELE VERİLİYOR"

Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun casusluk suçu işlediği gerekçesi ile tutuklanmasının ardından İBB'ye kayyum tartışmalarını yorumlayan Özel, sevk maddesinde terör suçu olmadığı gerekçesi ile kayyum olasılığının olmadığını ifade etti.

Özel, kayyum olasılığının hem Saraçhane'deki hem de kamuoyundaki büyük tepkiler ile ortadan kalktığını ifade etti. Türkiye'de şu anda hukuki ve siyasi mücadele verildiğini ifade eden Özel, esas olarak psikolojik bir mücadele verildiğini belirtti:

Sevk maddesinde de tutuklama maddesinde de terör suçu olmadığı için burada bir kayyum olasılığı falan yok. Zaten kayyum olasılığını hem 19 Mart darbesinden sonra Saraçhane’deki halkın büyük direnişi ortadan kaldırdı hem de genel olarak kamuoyundaki bu konudaki tepkiler ortadan kaldırdı. O yüzden şu anda verilen mücadele, hukuki bir mücadele var mı? Evet. Siyasi bir mücadele var mı? Evet. Ama esas olarak bir psikolojik mücadele veriliyor Türkiye'de. Yani Türkiye'de insanlar bakıyorlar ve diyorlar ki bu kadar haksızlığa bu kadar hukuksuzluğa rağmen bunlar ayakta durabiliyorlar mı? Bu şartlarda ayakta duruyorlarsa Türkiye'yi de ayakta tutabilirler diyorlar. O yüzden dün mesela Eskişehir'deki büyük kalabalık ya da Çağlayan Adliyesi’nin önü. Metroyu kapamış, otobüsleri yasaklamış. Dört bariyer, ben zor girdim. Küçüğü de var genci de var gelmişler. 60 yaşında insanların birbirini bariyerlerden atlattığını gördük. İktidar son hamlesiyle siyasi mücadeleden siyasi savaşa çevirdi işi. Artık psikolojik harbe çevirdiler bu işi. O açıdan da bizim bir dakika durmaya, bir nefes almaya bile hakkımız yok yani.

"MASADAN KALKMAMIZI EN ÇOK TAYYİP ERDOĞAN İSTİYOR"

Özel, iktidar tarafından CHP'ye yapılanlara rağmen süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyon masasından kalkmalarının ne soruna ne de ülkeye katkı sağlayacağını, kalkmalarının sadece iktidarın basit olarak nitelediği çıkarlarına katkı sağlayacağını ifade edip, bunu en çok Erdoğan'ın istediğini belirtti.