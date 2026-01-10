Son Dakika | Can Yaman gözaltında alındı

Son Dakika | Can Yaman gözaltında alındı
Yayınlanma:
Son dakika... Oyuncu Can Yaman, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Maslak ve Bebek’teki mekânlara yapılan baskınlarda aralarında Selen Görgüzel’in de olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Otel sahibinin rezidansında kumar masası kurduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maslak’taki Klein Phonix adlı eğlence mekânına baskın yaptı. Yaklaşık 100 polisle yapılan operasyonda mekânın tüm giriş çıkışları kapatıldı, içeride üst araması yapıldı.

Soruşturma kapsamında bir diğer operasyon ise Bebek Otel’e düzenlendi. Uzun süredir uyuşturucu ve fuhuş partilerinin adresi olduğu iddia edilen otele jandarma ekipleri baskın yaptı. Aramalara narkotik köpekleri de katıldı. Arama tamamlandıktan sonra ekipler otelden ayrıldı.

CAN YAMAN GÖZALTINDA

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; operasyonlarda oyuncular Can Yaman ve Selen Görgüzel ile birlikte Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın rezidansında da arama yapıldı. Yıldırım’ın rezidansı kumarhaneye çevirdiği iddia edildi. Baskında, evdeki krupiye, randevuları organize eden asistan ve temizlikçi kadının suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandığı da söylendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
Türkiye
34 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi tutuklandı!
34 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi tutuklandı!
Bursa'yı karıştıran iddia: Çakarlı emniyet aracını eşine verdi! Polisi de şoförü yaptı
Bursa'yı karıştıran iddia: Çakarlı emniyet aracını eşine verdi! Polisi de şoförü yaptı
Anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu: Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!
Anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu: Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!