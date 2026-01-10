Son Dakika | Can Yaman gözaltında alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maslak’taki Klein Phonix adlı eğlence mekânına baskın yaptı. Yaklaşık 100 polisle yapılan operasyonda mekânın tüm giriş çıkışları kapatıldı, içeride üst araması yapıldı.

Soruşturma kapsamında bir diğer operasyon ise Bebek Otel’e düzenlendi. Uzun süredir uyuşturucu ve fuhuş partilerinin adresi olduğu iddia edilen otele jandarma ekipleri baskın yaptı. Aramalara narkotik köpekleri de katıldı. Arama tamamlandıktan sonra ekipler otelden ayrıldı.

CAN YAMAN GÖZALTINDA

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; operasyonlarda oyuncular Can Yaman ve Selen Görgüzel ile birlikte Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın rezidansında da arama yapıldı. Yıldırım’ın rezidansı kumarhaneye çevirdiği iddia edildi. Baskında, evdeki krupiye, randevuları organize eden asistan ve temizlikçi kadının suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandığı da söylendi.