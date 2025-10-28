Bayrampaşa’da AKP'li İbrahim Akın'a şok protesto

Yayınlanma:
Bayrampaşa’da bir oy farkla seçilen Başkanvekili seçilen AKP'li İbrahim Akın, ilçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen çelenk töreninde protesto edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Birçok ilde düzenlenen törenlerle bu anlamlı gün ihya edilirken, İstanbul’da son 1,5 yılda 2 kez CHP’nin kazandığı belediyede seçimlerin iptal edilmesinin ardından önceki gün yapılan seçimde belediye başkanvekili seçilen İbrahim Akın, tören esnasında protesto edildi.

bayrampasa.png

CHP'LİLER VE YURTTAŞLAR SIRTLARINI DÖNDÜ

Akın anıta çelenk bırakacağı sırada CHP’li meclis üyeleri ve yurttaşlar, sırtlarını dönerek protesto etti.

İktidar kaleminden AKP'ye Bayrampaşa tepkisi: Kaybetmeye devam edersinizİktidar kaleminden AKP'ye Bayrampaşa tepkisi: Kaybetmeye devam edersiniz

Resmi törenin ardından CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, üzerinde “Egemenlik Milletindir” yazılı çelengi anıta sundu.

bayrampasa-29-ekim.png

Bayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldıkBayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldık

"BİZİM TEPKİMİZ BAYRAMPAŞA'NIN İRADESİNE ÇÖKEN ANLAYIŞADIR"

Törenin ardından konuşan İlçe Başkanı Alican Çam, şunları söyledi:

“Ne yazık ki bu anlamlı günde cumhuriyetin yılmaz savunucularından Hasan Mutlu Başkanımız, haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandığı için aramızda fiziksel olarak bulunamıyor ancak biliyoruz ki onun yüreği, inancı ve mücadelesi bizimle birlikte, tam da burada, Atatürk’ün huzurundadır. Cumhuriyetimizin temel ilkelerini aşındıran bir anlayışın temsilcilerinin aynı alanda yer almasını doğru bulmadık. Bu nedenle Atatürk’e saygımızı koruyarak, cumhuriyet değerlerine zarar veren zihniyete karşı arkamızı dönerek sessiz bir protesto gerçekleştirdik. Bizim tepkimiz bir kişiye değil, Bayrampaşa halkının iradesine çöken anlayışa karşıdır. Bizim duruşumuz Atatürk’e, laikliğe, demokrasiye ve halkın egemenliğine olan inancımızın ifadesidir.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

