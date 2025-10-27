Bayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldık

İstanbul Bayrampaşa'da Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından ikinci kez yapılan Belediye Başkanvekili seçimini AKP’li İbrahim Akın kazandı. İbrahim Akın 4’üncü turda 19 oy alırken CHP’li Recep Öztürk 18 oy aldı. Böylelikle CHP’nin 1,5 yılda iki kez kazandığı belediye, AKP'ye geçti.

Bayrampaşa'da yeni Başkan Vekili seçildi

‘EMANETİ DEVRALDIK’

AKP’li Mutlu seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada “bir emaneti devraldıklarını” söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bayrampaşalılar, bugün bir emaneti devraldık. Bana destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, salonumuzda bulunan kıymetli milletvekillerime, ittifakımızın il başkanlarına, ilçe başkanlarımıza, bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibariyle 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız.”

NE OLMUŞTU

CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen ay tutuklanarak görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkanvekili seçimi yapılmıştı. CHP’nin 18, AKP’nin 13, MHP’nin 2, bağımsız 4 Meclis üyesinin olduğu seçimi CHP’nin adayı İbrahim Kahraman, dört turda da yeterli çoğunluk sağlanamaması gerekçesiyle yapılan kurada kazanmıştı. Seçim, AKP’nin itirazları üzerine mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediyesi'ne çöktüler

MECLİSTE TARTIŞMALAR

Bayrampaşa Belediyesi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere bugün olağanüstü toplandı. Geçen seçimde olduğu gibi AKP’nin adayı İbrahim Akın olurken CHP, Recep Öztürk’ü aday gösterdi. Meclisi İbrahim Kahraman yönetti. İlk turda yazım yanlışları gerekçesiyle tartışma yaşandı. AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in yoğun itirazları üzerine CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Suç duyurusunda bulunun” diye tepki gösterdi.