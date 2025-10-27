Bayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldık

Bayrampaşada halk iradesi hiçe sayıldı! AKP'li Akın: Bir emaneti devraldık
Yayınlanma:
CHP’nin önce yerel seçimlerde, daha sonra belediye meclisinde kazandığı Bayrampaşa Belediyesi’nde başkanvekili seçimi bir kez daha tekrarlandı. CHP’li meclis üyelerinin tutuklanmasının ardından yapılan seçimi AKP adayı İbrahim Akın kazandı. Akın, “Bugün bir emaneti devraldık” dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından ikinci kez yapılan Belediye Başkanvekili seçimini AKP’li İbrahim Akın kazandı. İbrahim Akın 4’üncü turda 19 oy alırken CHP’li Recep Öztürk 18 oy aldı. Böylelikle CHP’nin 1,5 yılda iki kez kazandığı belediye, AKP'ye geçti.

Bayrampaşa'da yeni Başkan Vekili seçildiBayrampaşa'da yeni Başkan Vekili seçildi

‘EMANETİ DEVRALDIK’

AKP’li Mutlu seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada “bir emaneti devraldıklarını” söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bayrampaşalılar, bugün bir emaneti devraldık. Bana destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, salonumuzda bulunan kıymetli milletvekillerime, ittifakımızın il başkanlarına, ilçe başkanlarımıza, bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibariyle 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız.”

NE OLMUŞTU

CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen ay tutuklanarak görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkanvekili seçimi yapılmıştı. CHP’nin 18, AKP’nin 13, MHP’nin 2, bağımsız 4 Meclis üyesinin olduğu seçimi CHP’nin adayı İbrahim Kahraman, dört turda da yeterli çoğunluk sağlanamaması gerekçesiyle yapılan kurada kazanmıştı. Seçim, AKP’nin itirazları üzerine mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediyesi'ne çöktülerÖzgür Çelik: Bayrampaşa Belediyesi'ne çöktüler

MECLİSTE TARTIŞMALAR

Bayrampaşa Belediyesi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere bugün olağanüstü toplandı. Geçen seçimde olduğu gibi AKP’nin adayı İbrahim Akın olurken CHP, Recep Öztürk’ü aday gösterdi. Meclisi İbrahim Kahraman yönetti. İlk turda yazım yanlışları gerekçesiyle tartışma yaşandı. AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in yoğun itirazları üzerine CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Suç duyurusunda bulunun” diye tepki gösterdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Türkiye
Bursa'da iki kişi topladıkları mantardan zehirlendi
Bursa'da iki kişi topladıkları mantardan zehirlendi
2 kişi Uludağ'da kayboldu! Operasyon başlatıldı
2 kişi Uludağ'da kayboldu! Operasyon başlatıldı
Demokratik hukuk devleti
Demokratik hukuk devleti