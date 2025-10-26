Bayrampaşa'da Başkan Vekili seçimleri başladı

Yayınlanma:
Belediye Başkanının tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde CHP kazanmıştı ancak AKP'nin itirazı üzerine seçimin iptal edildi. Bayrampaşa'da yeniden seçim yapılıyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan başkanvekili seçiminde eşitlik nedeniyle CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura çekimiyle göreve gelmişti. Ancak AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı, seçim sürecinin yeniden başlatılmasına neden oldu.

Bu karar doğrultusunda Bayrampaşa Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi ikinci kez gerçekleştiriliyor.

Saat 18.00’de başlayan seçim, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Belediye meclisinde AKP Grubu’nun adayı İbrahim Akın ile CHP Grubu’nun adayı Recep Öztürk yarışıyor.

Bayrampaşa ısrarının nedeni ortaya çıktı: AKP adayının oğlunun aldığı ihale kamu zararı oluşturmuşBayrampaşa ısrarının nedeni ortaya çıktı: AKP adayının oğlunun aldığı ihale kamu zararı oluşturmuş

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldıTutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı

ARBEDE YAŞANDI

İki oy yine geçersiz sayıldı. "İbrahim Akin" yazılması ile oylar kabul edilmedi. AKP'liler bu karara itiraz etti. Meclis üyesi olmayan bir kişinin Meclis'te olması nedeniyle salona güvenlik güçleri girdi. Cumhur İttifakı'ndan itirazlar yükseldi. Karşılıklı sesler yükseldi. Tartışma karşılıklı fiziki şiddete kadar vardı. Güvenlikler kavga edenler arasında girdi.

Oturuma ara verildi. Güvenlik AKP-MHP sıraları ile CHP'lilerin arasında güvenlikler set ördü ancak kavgayı engelleyemedi.

Oylamanın tamamlanmasının ardından, Bayrampaşa Belediyesi’nin yeni başkanvekili bu akşam belli olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

