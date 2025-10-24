Bayrampaşa ısrarının nedeni ortaya çıktı: AKP adayının oğlunun aldığı ihale kamu zararı oluşturmuş

halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Bayrampaşa Belediye'sinde 21 Eylül'de yapılan seçimlerde AKP'li İbrahim Akın ile CHP'li İbrahim Kahraman yarışmış, seçimlerin 4'üncü turunda belediye CHP'de kalmıştı.

Kura sonucunda CHP'li İbrahim Kahraman'ın kazandığı seçimlerin iptal edilmesi talebiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı mahkemeye başvurmuştu.

Yapılan itiraz sonucunda İstanbul 8. İdare Mahkemesi seçimlerin iptal edilmesine karar verdi. Başkan vekilliği seçiminin 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de yapılacak.

AKP'NİN BAYRAMPAŞA ISRARININ ARKA PLANI ORTAYA ÇIKTI

Bayrampaşa Belediyesi’nin 2024 başında düzenlediği “Spor Etkinlikleri Hizmet Alımı” ihalesi, seçim öncesi tek teklifle sonuçlandı. Belediyenin kendi soruşturmasında 900 bin lirayı aşan fazla ödeme tespit edildi, ancak Kaymakamlık “soruşturma izni verilmemesi” kararıyla dosyayı kapattı. İhaleyi kazanan şirketin, seçimi kaybedip mahkeme yoluyla iptal ettiren İbrahim Akın’ın oğluna ait olduğu ortaya çıktı.

2024 yılına girilirken Bayrampaşa Belediyesi, “Spor Etkinlikleri Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. 3 Ocak 2024 tarihli bu ihale, seçimlere üç ay kala AKP’li yönetim tarafından yapıldı. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesine göre, yani ilan yapılmadan ve sadece davet edilen firmalar arasından gerçekleştirildi.

Özgür Çelik'ten Bayrampaşa kararına tepki

DÖRT FİRMADAN YALNIZCA BİRİ TEKLİF VERDİ

Dört firmaya çağrı yapıldı, sadece biri teklif verdi: Şehir Spor ve Eğlence Tesisleri Ticaret Limited Şirketi.

Belediye Başkanı Atila Aydıner’in onayıyla, 1 milyon 375 bin TL bedelli sözleşme 5 Ocak’ta imzalandı. Sözleşmede “fiyat farkı ödenmeyecektir” maddesi açık biçimde yer aldı. Ancak uygulama bu maddeyle çelişti.

Son Dakika | CHP'nin Bayrampaşa itirazı reddedildi: Seçim yenilenecek

İHALENİN KAZANANI: AKIN AİLESİNİN GÖLGESİNDEKİ ŞİRKET

Şirket kayıtlarına göre, ihaleyi kazanan Şehir Spor ve Eğlence Tesisleri Ltd. Şti.’nin müdürü Tayyip Kaymak olarak görünüyordu.

Ancak belgeler, şirketin bir dönem AKP’li siyasetçi ve Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Akın’ın oğluna ait olduğunu ortaya koydu. Firmanın adresi, İbrahim Akın’ın mali müşavirlik ofisiyle aynıydı. Yani, belediye başkanvekili adayı olan ve mahkeme ile CHP’nin kazandığı seçimi iptal ettiren Akın’ın oğluna AKP döneminde ihale verildi.

BELGELER: “FİYAT FARKI YOK” DENMİŞTİ, YÜZDE 49 FARK EKLENDİ

İhale dosyasında açık hüküm vardı:

“FİYAT FARKI ÖDENMEYECEKTİR.”

Ancak 31 Ocak 2024 tarihli ilk faturada, 179 bin 437 TL “asgari ücret farkı” kalemiyle bu hüküm fiilen delindi. Toplam fatura tutarı 254 bin 661 TL oldu.

Bu fark sonraki aylarda da devam etti ve altı aylık süreçte belediye, yüklenici firmaya KDV dahil 904 bin 913 TL fazla ödeme yaptı.

EĞİTMENLER: BAZILARI HİÇ DERSE GİRMEDİ, KİMİLERİ PARASINI GERİ VERDİ

Soruşturma, Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Atilla Özen tarafından yürütüldü. Semih Erden Spor Salonu’nda yapılan incelemede, faturada yer alan 13 eğitmenden bazılarının tesiste hiç bulunmadığı anlaşıldı.

Jimnastik, karate, pilates gibi branşlarda isimleri geçen bazı eğitmenlerin federasyon lisansları da yoktu.

Belediye dosyasında yer alan beyanlara göre, bazı eğitmenlere fazla para yatırılmış, ardından bu para dönemin tesis sorumlusu Muhammet Panzehir’e elden iade edilmişti.

Jimnastik eğitmeni Rana Sanık, ifadesinde “sigortasız çalışan hocaların maaşını ödeyebilmek için bizim hesaplarımıza fazla para yatıyordu, fazlasını geri verdik” dedi.

Bu anlatım, banka hareketleriyle de doğrulandı.

BELEDİYE RAPORU: “HAKSIZ MENFAAT SAĞLANMIŞTIR”

Bayrampaşa Belediyesi’nin 33 sayfalık soruşturma raporu, 16 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Yüklenici firmaya sözleşmeye aykırı biçimde yapılan ödemeler sonucu KDV dahil 904 bin 913 TL fazla ödeme yapılmıştır.

Bu eylemde haksız menfaat sağlandığına dair emareler bulunmaktadır.”

Belediye, raporun ardından üç kurumun devreye girmesini istedi:

• Fazla ödemenin yükleniciden tahsili,

• Sorumlu personel hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca ön inceleme,

• SGK’ya sahte sigortalılık bildirimi yapılması.

Ayrıca, tesiste eğitmenlerden para aldığı belirtilen eski sorumlu Muhammet Panzehir hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu önerildi.

KAYMAKAMLIK KARARI: “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ”

Belediye raporu Eylül ayında Bayrampaşa Kaymakamlığı’na gönderildi.

Kaymakamlık, dosyayı inceledikten sonra 8 Kasım 2024 tarihli kararında şu ifadeyi kullandı:

“Belediyenin ilgili görevlilerinin konusu suç oluşturacak eylemleri bulunmadığından, 4483 sayılı Kanun gereği soruşturma izni verilmemesine.”

Böylece, belediye bürokratları hakkındaki dosya kapandı. Ancak şirket personeli Muhammet Panzehir, “memur sayılmadığı” gerekçesiyle genel hükümlere bırakıldı.

SİYASET SAHNESİNDE İKİNCİ PERDE

İhaleyi alan şirketin bağlantılı olduğu isim İbrahim Akın, 31 Mart seçimlerinde CHP’den seçilen Hasan Mutlu’nun tutuklanması ile başkanvekili adayı oldu. Kuraya kalan seçimleri CHP kazanınca idare mahkemesine başvuru yaptı ve seçimi iptal ettirdi.