Son Dakika | CHP'nin Bayrampaşa itirazı reddedildi: Seçim yenilenecek
İstanbul Valiliği, CHP'nin Bayrampaşa için yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu. Başkan Vekilliği seçimi 26 Ekim'de yapılacak. CHP'nin kazandığı ilk seçim, AKP'nin itirazı sonrası iptal edilmişti.

Valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim KAHRAMAN Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 09/10/2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21/09/2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22/10/2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

