Bayrampaşa’daki başkanvekili seçimine mahkeme freni: “İhsas-ı Rey” tartışması

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin 21 Eylül 2025’te yaptığı başkanvekili seçimini durdurdu. Kararda, seçimde aday olan meclis üyesi İbrahim Kahraman’ın aynı zamanda meclise başkanlık etmesinin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Mahkeme kararında, "Uyuşmazlık konusu seçimin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" ifadesi dikkat çekti. Ancak heyet, şimdilik iptal kararı vermek yerine, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Bu ifade, mahkemenin esasa ilişkin görüşünü önceden ortaya koyması anlamına gelen “ihsas-ı rey” (tarafını önceden belli etme) tartışmasını gündeme getirdi.

Halktv.com.tr’ye konuşan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi İsmail Telci, mahkemenin ihsas-ı rey yaptığını vurgulayarak, "Mahkemenin bu şekilde ihsas-ı rey yapması, aslında karara itiraz yolunu çok hızlı bir şekilde açıyor. Bu karar, yapılacak itirazın kabul edilmesi ve kararın iptali için en güçlü gerekçe haline gelmiştir" dedi. Telci, bu nedenle itiraz ederek kararın derhal durdurulması için harekete geçtiklerini açıkladı.

Son Dakika | Bayrampaşa seçimleri iptal edildi: AKP itiraz etmiştiSon Dakika | Bayrampaşa seçimleri iptal edildi: AKP itiraz etmişti

Telci şunları kaydetti:

  • "Burada mahkeme, ancak açık hukuka aykırılık varsa yürürmeyi durdurma kararı verebilirdi. Ama "kanun boşluğu var" denilen yerde açık hukuka aykırılık olmadığı da ortadadır ve kesindir. Dolayısıyla burada mahkeme, yürütmeyi durdurma şartları oluşmadan durdurma kararı vermiştir, üstüne bir de görüşünü açık etmiştir. İtiraz edeceğiz."

