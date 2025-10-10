Son Dakika | Bayrampaşa seçimleri iptal edildi: AKP itiraz etmişti

CHP'li üyenin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili Seçimleri iptal edildi.

SEÇİMLERİN 4 TURUNDA DA EŞİTLİK BOZULMAMIŞTI

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekili seçmek üzere toplanmıştı.

21 Eylül'de yapılan seçimlerde AKP'li İbrahim Akın ile CHP'li İbrahim Kahraman yarıştı.

Seçimlerin ilk üç turunda yapılan oylamada verilen geçersiz oylar nedeniyle sonuç 4'üncü tura kalmıştı.

Seçimlerin dördüncü turunda AKP'li ve CHP'li adaylar arasındaki eşitliğin bozulmaması üzerine salonda gerilim yükseldi.

Eşitlik nedeniyle seçimin kuraya kalması kararlaştırıldı. Kura sonucunda belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaldı. Kura sonucu da salonda gerilimin yükselmesine ve tartışmalara neden oldu. Kura sonucuna göre CHP adayı İbrahim Kahraman yeni belediye başkanı oldu.

Karar yurttaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken, AKP'liler meclisi terk etmişti.

AKP BELEDİYENİN CHP'DE KALMASINA İTİRAZ ETTİ

Kura sonucunda CHP'li İbrahim Kahraman'ın kazandığı seçimlerin iptal edilmesi talebiyle AKP İstanbul İl Başkanlığı mahkemeye başvurmuştu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verilmişti:

"Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla."

MAHKEME SEÇİMLERİ İPTAL ETTİ

Yapılan itiraz sonucunda İstanbul 8. İdare Mahkemesi seçimlerin iptal edilmesine karar verdi.

AKP'lilerin itirazıyla açılan davada mahkeme seçimlerin iptal edilmesine oy birliğiyle karar verirken, itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Kararda mahkeme özetle İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçimi yürütmesi gerekçe gösterildi.

MAHMUT TANAL KARARI VEREN MAHKEMEYE DİKKAT ÇEKTİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yürütmeyi durdurma kararının İstanbul İdare Mahkemesi tarafından verilmesine dikkat çekti.

"YARGI YETKİSİ BİRBİRİNE GİRMİŞ DURUMDA"

Belediye başkanlığı seçimlerinde tek yetkilinin İl Seçim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu olduğunu hatırlatan Tanal, "Bugün görüyoruz ki seçim işlerine Asliye Hukuk Mahkemesi karışıyor ve yetmezmiş gibi İdare Mahkemesi de karar veriyor" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Yargı yetkisi birbirine girmiş durumda, oysa hukukun evrensel ilkesi açıktır Bir konuda hangi merci yetkiliyse diğerinin o alanda tek kelime etme hakkı yoktur. Bayrampaşa’da verilen yürütmeyi durdurma kararı hukuk değil ve siyasi talimat ürünüdür 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 inci maddesi nettir.

Belediye başkanlığı boşaldığında meclisi birinci başkan vekili yönetir Buna rağmen mahkeme birinci başkan vekili adaydı meclisi yönetemez diyerek kanunun açık hükmünü yok saymıştır. Bu karar yasaya aykırıdır ve seçmen iradesine darbedir ve demokrasiye ihanettir.

Vatandaş sandıkta AKP’ye oy vermiyor ve onlar da sandıktan alamadıklarını yargı kararıyla almaya çalışıyorlar Bayrampaşa’da yaşanan budur Seçmen iradesine operasyon ve CHP’ye oy veren halka gözdağı Ama biz susmayacağız Milletin oyuna ve demokrasinin onuruna sahip çıkacağız."