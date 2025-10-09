AKP'li Özdemir'in 'çizdiler' dediği pusulayla CHP'li üyenin oy kullandığı ortaya çıktı!

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TYT Türk televizyonunda ekran yüzü Nuray Başaran’ın konuğu oldu. Programda Bayrampaşa Belediyesi’nde yapılan oylama sırasında yapılan canlı yayından alınan bir görüntü ile CHP’li meclis üyesinin AKP adayına verilen oy pusulasına çentik attığı iddia edildi. Ancak videonun tamamının ortaya çıkması ile oy pusulasının çizilmediği ve CHP’li üyenin elinde tuttuğu pusula ile CHP’li bir ismin oy kullandığı ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da AKP'ye kaybettiren 'işaretli' oyun sırrı çözüldü

KURA ÇEKİLDİ CHP'NİN ADAYI BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ardından belediye meclisinde başkanvekili için oylama yapılmıştı. Yapılan oylamada ilk turda AKP’li adaya verilen oyun dışarıdan mühürlenerek getirildiği, daha sonraki turlarda da pusula üzerinde çizikler olduğu için bir oy geçersiz sayılmıştı. Yapılan oylamalarda 18-18 eşitlik oluşunca başkanvekili kura ile belirlenmiş ve kura sonucunda CHP’li İbrahim Kahraman başkanvekili olmuş, AKP’li İbrahim Akın yarışı kaybetmişti.

AKP’liler ise seçim sonrası yargıya giderek yürütmenin durdurulmasını ve oylamanın yeniden yapılmasını istemişti.

CHP'Lİ ÜYE ÇENTİK ATTI ONDAN DOLAYI OY GEÇERSİZ OLDU DEDİLER AMA...

Son olarak CHP’li belediyeler ve CHP kurultayına ilişkin iddiaları ve iktidara yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran’ın TYT Türk’teki programına konuk olan AKP İl Başkanı Abdullah Özdemir, bir videoda CHP’li üyenin oy pusulasına çentik attığını iddia etmişti.

VİDEONUN TAMAMI İZLENDİĞİNDE DURUMUN ÖYLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tamamı canlı yayınlanan oylama sırasında çekilen videonun devamında ise pusulaya çentik atılmadığı ve pusulanın da CHP’li üye tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

CHP'DEN 'KESİLEN VİDEO'YA AÇIKLAMA

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı da yaptığı açıklamada “Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili oylamasına dair dün gece bir televizyon kanalında yayınlanan video, algı oluşturmak için bilinçli olarak kesilip servis edilmiştir. Ama unutmayın; Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” ifadelerini kullandı.