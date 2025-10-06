Bayrampaşa'da AKP'ye kaybettiren 'işaretli' oyun sırrı çözüldü

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi.

Bayrampaşa Belediyesi’nde geçtiğimiz hafta kura sonucu CHP’li adayın kazandığı başkanvekili seçiminin ardından, “geçersiz oy” olarak kayda geçen pusula tartışmalara neden olmuştu. O işaretli geçersiz oyun perde arkası ortaya çıktı.

Buna göre Bayrampaşa’daki kritik oylamada geçersiz sayılan pusulanın, bir bağımsız üyenin AKP adayına oy verdiğini kanıtlamak için işaretlendiği öğrenildi.

PUSULADAKİ İŞARETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Halk TV’nin ulaştığı bilgilere göre, oylamada dört tur boyunca denge bozulmamış, kura sonucunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçilmişti. Ancak uzun süredir konuşulan o tek geçersiz oyun kime ait olduğu ve neden geçersiz sayıldığı netleşti. Bilgilere göre pusuladaki işaret oyu verenin kim olduğunu belirtmek üzere atıldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi gergin atmosferde gerçekleşmişti.

CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15, bağımsızların 4 üyesi bulunduğu mecliste, oylamalar boyunca dengeler kırılgan bir biçimde sürmüş ve sonucu kura çekimi belirlemişti.

BİR OY GEÇERSİZ SAYILMIŞTI

İlk turda AKP’nin adayı 19, CHP’nin adayı 18 oy aldı. Ancak pusulanın dışarıdan getirildiği anlaşılmış ve bir oy geçersiz sayılmıştı. İkinci turda 18’e 18 eşitlik çıktı, bir oy geçersiz sayıldı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitlik bozulmayınca, belediye başkanvekili kura ile belirlendi.

KURA SONUCUNDA CHP’NİN ADAYI SEÇİLDİ VE BELEDİYE CHP’DE KALDI

O gün “geçersiz” olarak kayda geçen o oyun aslında bağımsız bir meclis üyesine ait olduğu öğrenildi. Kaynaklar, söz konusu üyenin, AKP adayına oy verdiğini göstermek amacıyla pusulaya küçük bir işaret koyduğunu belirtti. Bu işaret, seçim mevzuatına göre “oy gizliliğini ihlal” anlamına geliyor.

Seçim kurulunca geçersiz sayılan oy, Meclis'teki aritmetiği değiştirdi; böylece oylar eşitlendi ve kura çekilmek zorunda kalındı. Kura CHP lehine sonuçlandı ve belediye CHP’de kaldı.

"BASKIYLA SONUÇ ALMAYA ÇALIŞTILAR"

CHP kaynakları, sürecin “matematikle değil manipülasyonla” sonuç almaya çalışan bir planın parçası olduğunu belirtti. Bir parti yetkilisi ise “Meclislerde çoğunluğu ele geçirmek için türlü yollar denediler. Bayrampaşa’da ise oy gizliliğini ihlal edecek kadar ileri gittiler. Bu bile sonucu değiştiremedi. Çünkü halkın iradesiyle kazanılan belediyeler, baskıyla alınamayacak kadar güçlü” ifadelerini kullandı.